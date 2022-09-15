Манижа опубликовала новые фотографии со свадьбы: "Слов нет, насколько красивым был этот момент"
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Манижа опубликовала новые фотографии со свадьбы: "Слов нет, насколько красивым был этот момент"

Манижа опубликовала новые фотографии со свадьбы: "Слов нет, насколько красивым был этот момент"

Певица Манижа поделилась в инстаграме* фотографиями со свадьбы с режиссером Ладо Кватанией. Они устроили пышную свадебную церемонию в Подмосковье в начале сентября.


Манижа и Ладо Кватания на свадьбе

В своем посте она рассказала, какие эмоции испытывала в день свадьбы.

Сегодня ровно неделя, как я жена. Для меня особенно эмоциональным был уход из семейного дома. Понятно, что это формальность, и мы всегда будем рядом, но почему-то именно в ту секунду пришло осознание, что я больше не младшая доченька, а взрослая замужняя женщина. Вся семья плакала, и я вместе с ними. Слов нет, насколько красивым и любящим был этот момент (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), 

— написала певица.






О романе пары стало известно в 2021 году: на тот момент певица принимала участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", где представляла Россию, и Кватания стал автором ее сценического номера. О помолвке Манижа рассказала поклонникам в инстаграме* в ноябре прошлого года, а также она упоминала об отношениях с возлюбленным в интервью Ксении Собчак: певица отметила, что Кватания для нее "родной человек", который относится к ней с большим уважением.



Ладо Кватания известен своими работами для известных музыкантов, в том числе для рэпера Оксимирона и группы "Ленинград". В июле этого года он также снял клип для американской певицы Карди Би на ее совместный с Канье Уэстом и Lil Durk сингл Hot Shit.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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