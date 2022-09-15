Минпросвещения, Минцифры и VK будут развивать онлайн-коммуникации в образовании

Вадим Карасев

Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Сотрудничество сторон позволит школам просто и удобно перейти на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС "Моя школа". Соглашение подписали Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

VK Мессенджер, VK Звонки и Почта Mail.ru будут использоваться в школах и колледжах. Компания VK обеспечивает развитие и функционирование сервисов. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем. Минцифры несет ответственность за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС "Моя школа".

Как подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, технологические изменения в образовании призваны помочь учителям, школьникам и родителям. Кравцов обратил внимание на то, что новые технологии будут использоваться только как дополнение к традиционным формам обучения.

"Живой диалог учителя с учеником – неизменная основа отечественного обучения и воспитания", - отметил министр.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко сообщил, что образование – одно из ключевых направлений работы компании.

VK активно занимается профориентацией школьников, реализует образовательные программы для студентов, чемпионаты и хакатоны.

"Наша задача – создавать сервисы, которые помогают миллионам людей преподавать, учиться и общаться по соответствующим вопросам в защищенном и удобном пространстве. Уверен, что соглашение станет новым шагом в этом направлении. Совместными усилиями мы сможем предоставить еще больше возможностей и цифровых инструментов для организации школьного обучения", – сообщил Кириенко.