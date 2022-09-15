Муж Екатерины Варнавы стал бомжом

Супруг актрисы Екатерины Варнавы, Александр Молочников оказался на улице за рубежом. 30-летний Александр Молочников оказался в числе отечественных знаменитостей, которые покинули Россию. Режиссер, имеющий американское гражданство, перебрался в США и теперь обустраивается на новом месте. Молочников уточнил, что поселился в Нью-Йорке, и показал шуточное фото с городской улицы, намекнув на то, что условия его жизни пока не очень комфортные. «Для нью-йоркского homeless (бомжа), живу пристойно, даже матрасом обзавелся. На нашей помойке это статус! А вы ночевали на улице? Расскажите! Сосед пока отдыхает, предпочел картон», — подписал Александр снимок, на котором он удобно расположился на матрасе, брошенном на тротуар в груду мусорных мешков.Конечно, псевдостраданиям режиссера никто не поверил, потому что, в отличие от некоторых коллег по цеху, Молочников, уезжая в Штаты, не сжег за собой мосты и продолжает зарабатывать в России – на спектаклях и съемке сериалов. А вот в личной жизни у режиссера, действительно, произошел глобальный провал, и он сам это признает. В недавнем интервью Александр признался, что его отношения с Екатериной Варнавой закончились печально. Влюбленные встречались два года, а этой весной сыграли тайную свадьбу. Они планировали вместе переехать в США, но юмористка внезапно отказалась и подала на развод. Молочников узнал о ее решении от отца и был расстроен, но в случившемся винит только себя. По слухам, режиссер изменял Екатерине с актрисами, и она обо всем узнала.