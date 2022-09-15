На этикетках пива и водки предлагают размещать предупреждающие рисунки

Группа депутатов фракции ЛДПР предлагает размещать на этикетках алкогольной продукции предупреждающие надписи и пиктограммы. Внесение соответствующего законопроекта в Госдуму анонсировал в своем Telegram-канале председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Так, предлагается усилить указание о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции для здоровья, дополнив сообщением «Алкоголь Вам враг!». Кроме того, с помощью рисунков предлагается размещать информацию о том, что алкоголь противопоказан лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам и людям с заболеваниями.

Предупреждения должны будут наноситься на этикетку или тару, помещаться в красную рамку на белом фоне и занимать не менее 20 процентов площади этикетки, следует из инициативы.

По словам Нилова, практика красноречивых картинок на пачках сигарет подтверждает: некоторых они действительно останавливают. «Будем надеяться, и наша инициатива остановит тех, кого еще возможно уберечь от зеленого змия», — отметил он.

Ранее Нилов призвал разработать программу по борьбе с алкоголизмом в России.