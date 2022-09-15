Напоминаем: сегодня последний день, чтобы забрать бесплатно эти 2 игры по Games With Gold
Сегодня, 09:15 Вадим Карасев
По программе Games With Gold сегодня еще можно забрать две игры, которые доступны бесплатно до 15 сентября — это проекты ScourgeBringer и Thrillville (игра работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости). Если вы еще не забрали эти игры к себе на аккаунт, сейчас самое время это сделать, пока предложение продолжает действовать.
ScourgeBringer
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ScourgeBringer
ScourgeBringer от создателей NeuroVoider – это динамичный платформер в жанре роглайт со свободным перемещением.
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Thrillville
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Thrillville
Настройте свой парк, общайтесь с гостями, стройте и катайтесь на собственных американских горках и других аттракционах.
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По материалам: newxboxone