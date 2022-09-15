Напоминаем: сегодня последний день, чтобы забрать бесплатно эти 2 игры по Games With Gold

Вадим Карасев





По программе Games With Gold сегодня еще можно забрать две игры, которые доступны бесплатно до 15 сентября — это проекты ScourgeBringer и Thrillville (игра работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости). Если вы еще не забрали эти игры к себе на аккаунт, сейчас самое время это сделать, пока предложение продолжает действовать.

ScourgeBringer

ScourgeBringer

Watch this video on YouTube

ScourgeBringer от создателей NeuroVoider – это динамичный платформер в жанре роглайт со свободным перемещением.

Перейти в Microsoft Store

Thrillville

Thrillville

Watch this video on YouTube

Настройте свой парк, общайтесь с гостями, стройте и катайтесь на собственных американских горках и других аттракционах.

Перейти в Microsoft Store