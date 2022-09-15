"Настали такие времена": рэпер Оксимирон завел OnlyFans

Вадим Карасев

37-летний рэпер Оксимирон сумел удивить своих поклонников, впервые за долгое время опубликовав пост в своем Telegram-канале. Популярный рэпер сообщил, что готовится порадовать фанатов свежим контентом.

Оксимирон завел разговор про OnlyFans - сервис, известный широкой публике благодаря своему эротическому контенту.



Рэпер заявил, что его поклонники смогут аналогичным образом получать контент по подписке.

"Ну что ж, настали такие времена, что я сделал себе Онлифанс! Не пропустите бесплатную регистрацию для моего уникального контента. Если через 5 минут после регистрации не пришло письмо – проверьте спам", - написал артист.

Знаменитый рэпер не пояснил, какого рода контент его фанаты будут получать по подписке.

Оксимирона застукали в Петербурге после слухов об эмиграции

Недавно в Сети появились кадры, на которых можно увидеть Оксимирона, записывающего видеоклип на одной из набережных Петербурге.

Судя по всему, слухи об эмиграции скандального рэпера оказались преувеличенными. Сам Оксимирон не прокомментировал появление ролика в Сети.