Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств

Актриса Настасья Самбурская потеряла надежду встретить мужчину в реальной жизни. Чтобы обрести счастье в личной жизни, совсем не нужно быть красивым, богатым и знаменитым. Это доказано нашими звездами, которые один за другим стали регистрироваться на сайтах знакомств.Накануне на ресурсе по поиску второй половинки нашли автора хита «Я в моменте» Эльдара Джарахова. И то, что его аккаунт верифицирован, показывает, что это не подделка. И вот новость — актриса Наталья Самбурская тоже решила больше не испытывать судьбу и создала анкету на специализированном сайте. Но тут у нее «случилась психологическая драма». «Такого количества некрасивых мужчин очень давно не видела!» — пожаловалась звезда «Универа» фолловерам.