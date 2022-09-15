Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств

Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств
Актриса Настасья Самбурская потеряла надежду встретить мужчину в реальной жизни. Чтобы обрести счастье в личной жизни, совсем не нужно быть красивым, богатым и знаменитым. Это доказано нашими звездами, которые один за другим стали регистрироваться на сайтах знакомств.
Накануне на ресурсе по поиску второй половинки нашли автора хита «Я в моменте» Эльдара Джарахова. И то, что его аккаунт верифицирован, показывает, что это не подделка. И вот новость — актриса Наталья Самбурская тоже решила больше не испытывать судьбу и создала анкету на специализированном сайте. Но тут у нее «случилась психологическая драма». «Такого количества некрасивых мужчин очень давно не видела!» — пожаловалась звезда «Универа» фолловерам.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

Последние новости

Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и оборудования
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и
Россия обвинила США в нарушении норм международного права
Россия обвинила США в нарушении норм международного права
4 энергетически вредные привычки, способные ухудшить память и снизить интеллект
4 энергетически вредные привычки, способные ухудшить память и снизить
Валя Карнавал ошарашила поклонников заявлением о своей беременности
Валя Карнавал ошарашила поклонников заявлением о своей беременности
Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки собирают доллары на него»
Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки
Юлия Пересильд перепугалась за дочь на съемках
Юлия Пересильд перепугалась за дочь на съемках
Лариса Долина подвергла унижению Ольгу Бузову, опустив ее
Лариса Долина подвергла унижению Ольгу Бузову, опустив ее
Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств
Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств
Эмигрировавшая в Италию Вера Брежнева продолжает продавать косметику в России
Эмигрировавшая в Италию Вера Брежнева продолжает продавать косметику
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская зарегистрировалась на сайте знакомств и удивилась
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская

Топ на сегодня

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей ДНР с геноцидом во время ВОВ
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет проходить прощание, где смотреть трансляцию онлайн
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет

Еще по теме

Настасья Самбурская увлеклась боксом
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
Настасья Самбурская раскритиковала поклонников из-за советов о рождении ребенка
Настасья Самбурская: " Я не уводила мужей из семей"