Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России

Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России

Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в РоссииСтала известна дата выхода фильма Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым в России

Стала известна дата выхода фильма польско-французского режиссера Романа Полански под названием The Palace («Дворец»), роль в котором исполнил актер Александр Петров. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко заявила о том, что премьера картины состоится зимой 2023 года. «Не можем скрыть гордости касательно фильма The Palace великого Романа Полански, дьявольски ироничной комедии в духе "Резни" или скажем "Отеля "Гранд-Будапешт"», — поделилась Долженко.

Новая работа Полански относится к жанру черной комедии. Действие в картине разворачивается в течение 24 часов в канун Нового года в отеле в швейцарских Альпах, который является убежищем для «привилегированных слоев общества».

Вместе с Петровым в проекте снялись немецкий артист Оливер Масуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), французская актриса Фанни Ардан, звезда «Монти Пайтона» Джон Клиз, Микки Рурк и другие. По словам продюсера картины Луки Барбарески, бюджет составил 17 миллионов долларов. Трейлер ленты впервые был показан на Каннском фестивале в этом году.

Ранее суд США обнародовал новые материалы дела Полански об изнасиловании 13-летней девочки.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Инсайдер: больше информации о Scorn появится на следующей неделе
Инсайдер: больше информации о Scorn появится на следующей неделе
Россиян предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества со звонками из банка
Россиян предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества со
Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России
Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в
Передвигается на каталке: телеведущий Вадим Верник госпитализирован
Передвигается на каталке: телеведущий Вадим Верник госпитализирован
Названо условие снижения цен на авто в России
Названо условие снижения цен на авто в России
Известная телеведущая назвала причину развода со вторым мужем
Известная телеведущая назвала причину развода со вторым мужем
Вулканологи пытаются понять, почему извержение африканского вулкана застало их врасплох
Вулканологи пытаются понять, почему извержение африканского вулкана
«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Примадонна собирает детей на учебу
«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Примадонна
Напоминаем: сегодня последний день, чтобы забрать бесплатно эти 2 игры по Games With Gold
Напоминаем: сегодня последний день, чтобы забрать бесплатно эти 2
Россиянка случайно убила двухмесячного сына
Россиянка случайно убила двухмесячного сына
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Быка
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Быка
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)

Топ на сегодня

Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Блогер Лебедев пожаловался на «первобытный» уклад в популярной у туристов стране
Блогер Лебедев пожаловался на «первобытный» уклад в популярной у
В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки
В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации

Еще по теме

Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански
Минюст Польши заявил о готовности экстрадировать Полански в США
Фильм Полански получил три награды «Сезар»
Роман Полански обвиняется в изнасиловании немецкой актрисы