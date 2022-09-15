Названо условие снижения цен на авто в России

Вадим Карасев

Автоэксперт Славнов: цены на автомобили в России снизятся с появлением китайских машин

Сейчас не стоит торопиться с покупкой автомобиля, так как рынок еще не выровнялся, и цены не стабилизировались, убежден автоэксперт Дмитрий Славнов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условие, которое поспособствует уменьшению стоимости машин.

По его словам, цены на автомобили за последние месяцы выросли. Уход европейских брендов вызвал нехватку запчастей и другой продукции на российском рынке, что повысило спрос и, соответственно, цены. Но ситуация скоро изменится, считает автоэксперт.

«Как писал Карл Маркс в своем "Капитале", спрос рождает предложение, и всегда будет конкуренция на этом рынке. Крупные бренды пытались нам показать фигу и заявили, что они уходят с российского рынка. Многие ушли, многие просто сделали вид, что уходят. Но все мы знаем, что свято место пусто не бывает. На их место сейчас придут китайские бренды», — спрогнозировал он.

Как только китайские авто заполонят рынок, стоимость начнет падать, так как товара будет в избытке, отметил Славнов. «Соответственно, стоит немножко подождать и можно будет приобретать машины. Сейчас я бы, конечно, приобретать ее ни в коем случае не стал — рынок лихорадит, я бы выждал, наверное, годик и потом уже рассматривал что-то на замену», — поделился автоэксперт.

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