Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили

Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили

Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалилиФПА удалила с официального сайта новость о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ удалила с официального сайта новость о повторном лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева. При переходе по ссылке высвечивается сообщение о несуществующей странице.

Ранее в сообщении говорилось, что на заседании в Махачкале совет ФПА принял решение, аннулирующее статус адвоката Пашаева. Сейчас же на сайте осталась новость, что совет ФПА «констатировал наличие неустранимых нарушений при получении Пашаевым статуса адвоката».

10 сентября Пашаев вернул себе статус адвоката. Сам юрист рассказал, что прошел тестирование еще в конце июня, а на то, чтобы ответить на 70 вопросов, у него ушло 12 минут. Он добавил, что члены комиссии проголосовали единогласно за возвращение его в ряды защитников.

Пашаева лишили статуса адвоката в 2020 году из-за высказываний в СМИ. Юрист избрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственного автомобиля в момент смертельного ДТП в Москве. Актер рассказывал, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника. В результате Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.09.2022 (15 фото)
Объявлено, что Palworld получит версии для Xbox One и Xbox Series X | S
Объявлено, что Palworld получит версии для Xbox One и Xbox Series X |
Германия задумала национализировать три крупные газовые компании
Германия задумала национализировать три крупные газовые компании
Кому из святых молиться о здоровье и наставлении на путь истинный, что можно попросить в церкви, когда очень нужно
Кому из святых молиться о здоровье и наставлении на путь истинный,
Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили
Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили
Федор Смолов, несмотря на помолвку с внучкой Ельцина, посещает стриптиз
Федор Смолов, несмотря на помолвку с внучкой Ельцина, посещает
Муж Екатерины Варнавы стал бомжом
Муж Екатерины Варнавы стал бомжом
Клава Кока уверена, что ее заказали
Клава Кока уверена, что ее заказали
Любовь Успенская выгнала всех своих сотрудников
Любовь Успенская выгнала всех своих сотрудников
Ксения Бородина умирала после развода с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина умирала после развода с Курбаном Омаровым
Бородина о разводе: «Мне было тяжело. Старалась не показывать это детям. Дала время поуничтожать себя»
Бородина о разводе: «Мне было тяжело. Старалась не показывать это
Минпросвещения, Минцифры и VK будут развивать онлайн-коммуникации в образовании
Минпросвещения, Минцифры и VK будут развивать онлайн-коммуникации в

Топ на сегодня

Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Не стоит беспокоить слона
Не стоит беспокоить слона
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Еще по теме

Игоря Трунова лишили статуса адвоката
Пашаева, защищавшего Ефремова в суде, могут лишить адвокатского статуса
Адвокатская палата лишила Трунова статуса адвоката
Адвокатская палата Подмосковья лишила статуса Игоря Трунова