Нутрициолог рассказала об ошибках при варке гречки, которые лишают ее пользы

Издавна гречка считалась очень полезной крупой. Однако часто хозяйки при ее варке допускают ошибки, которые лишают ее пользы. Люди мало задумываются над тем, как нужно готовить гречку. Есть правила, соблюдение которых поможет сохранить в ней питательные вещества.

Какова польза гречки

Гречка считается очень полезной и популярной крупой. Она всегда была хитом продаж и гарантией стабильности. Все знают о ее пользе, ведь крупа может имеет богатый состав.

Гречка – лидер по наличию витаминов группы В, которые предотвращают стрессы и бессонницу. В ней есть восемь из восьми аминокислот. В гречке присутствует никотиновая кислота, кальций, магний и огромное количество фосфора. Благодаря ей можно снизить риск появления сосудистых заболеваний, вывести токсины из организма.





Основным преимуществом гречки является то, что она практически не имеет противопоказаний. Добавлять ее в рацион не нужно только людям с индивидуальной непереносимость и болезнями ЖКТ.

Полезна она не всегда, а только в том случае, если приготовить ее правильно. Об этом рассказана нутрициолог Юлия Дмитриева.

Гречка считается незаменимым продуктом для людей, которые придерживаются диеты. Несмотря на то, что крупа достаточно калорийна, она рекомендована для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса. Каша хорошо влияет на работу ЖКТ и контролирует его деятельность.

В крупе имеется высокое содержание витамина В. Он хорошо влияет на красоту кожи, способствует устранению прыщей и других воспалений. Кроме того, у любителей гречневой каши отличные волосы и крепкие ногти.

Какие ошибки допускаются при варке гречки

Не стоит использовать некачественный продукт. Более того, крупу нужно очищать и мыть перед приготовлением. В ней может быть лишняя шелуха, пыль и мусор, от которого важно избавиться.





Не переваривайте гречку, ведь таким образом вы уменьшаете полезные волокна и превышаете гликемический индекс. Лучше всего томить кашу на небольшом огне в небольшом количестве воды. Можно также употреблять немного недоваренную, но никак не размазню.

Термическую обработку крупы можно считать ошибкой. Отличным способом приготовления считается замачивание. Гречку можно залить водой на ночь, она разбухнет и будет намного полезнее, чем варенная.

Если вы отдаете предпочтение варке, не нужно ставить кастрюлю на огонь сразу после промывания. Замочите ее на полчаса до того, как готовить. Преимуществом подобного метода является уменьшение уровня фитиновой кислоты — это компонент, который препятствует всасыванию большого количества витаминов.

Не варите крупу в большой и низкой кастрюле, выбирайте маленькую тару. Ядрица разваривается под влиянием пара, который и делает ее рассыпчатой. Чем выше будет слой крупы в кастрюле, тем лучше. Отличной емкостью для приготовления будет высокая, но небольшая кастрюля.

С чем не стоит есть гречку

Гречка с молоком является полностью бесполезной для организма. Молоко не дает всасываться железу из крупы. А вещество, которое присутствует в гречке, не позволяет организму усвоить кальций из молока. Выходит, что вы просто едите такую кашу, чтобы заполнить желудок, а это не слишком хорошая привычка.





Не нужно добавлять в кашу сахар, масло и топинги, ведь они повышают ее калорийность. Особенно не стоит заправлять кашу тем, у кого наблюдаются проблемы с обменом веществ, лишний вес и повышенный уровень сахара.

Разные виды монодиет негативно влияют на состояние организма, ведь подобный рацион просто не в состоянии обеспечить поступление достаточного количества питательных веществ. Организм слишком быстро уходит в дефицитное состояние. И диета на одной гречке не является исключением, хотя сама по себе крупа очень полезна.

Если человеку не нравится гречка, без нее вполне можно жить. Но стоит знать, что убирая такой продукт из рациона, человек лишает себя возможности получать полезные вещества из одного источника.