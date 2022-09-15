Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»
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Главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище
Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, умершего от инсульта, похоронят 16 сентября. Дату прощания с журналистом в своем Telegram-канале объявило KP.RU.
Похороны состоятся в 12 часов на Троекуровском кладбище. Отмечается, что Сунгоркин будет погребен рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленском и Анатолием Лысенко.
О смерти журналиста стало известно утром в среду, 14 сентября.
По материалам: lenta.ru