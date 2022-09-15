Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»

Вадим Карасев

Главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище

Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, умершего от инсульта, похоронят 16 сентября. Дату прощания с журналистом в своем Telegram-канале объявило KP.RU.

Похороны состоятся в 12 часов на Троекуровском кладбище. Отмечается, что Сунгоркин будет погребен рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленском и Анатолием Лысенко.

О смерти журналиста стало известно утром в среду, 14 сентября.