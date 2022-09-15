Оксана Федорова призналась, что муж воспитывает детей «с помощью силы»

Ведущая Оксана Федорова рассказала о воспитании детей. Теле звезда в 2011 году вышла замуж за Андрея Бородина, в то время являющегося офицером ФСБ, а сейчас работающего в аппарате президента. «Мисс Вселенной – 2002» повезло с супругом: они воспитывают двоих детей – 10-летнего Федора и 9-летнюю Елизавету и до сих пор счастливы в браке. Однако лицо мужа телеведущая упорно скрывает от публики, а если и публикует их совместные фото, то снимает Андрея исключительно со спины. Зато Федорова не прочь поделиться подробностями семейной жизни. Оксана призналась, что заботу о ее отпрысках взяли на себя бабушки, поэтому няни в их доме не нужны, а роль «плохого полицейского» обычно играет супруг. Телеведущая же обладает мягким характером и ей сложно «строить детей».«В нашей семье я — более мягкая, а папа — более строгий и справедливый. Без строгости реально детей не собрать. Я считаю, что в семье мама должна быть как подружка, которая все поймет. К которой можно придти и поплакать в жилетку. А папа – более строгим. Он у нас отвечает за боевую подготовку: встали, убрали постель… Мне сложно бывает нажать на детей. У папы более органично это получается. Он с позиции силы более доходчиво объясняет все детям. А я их всегда жалею…»— рассказала знаменитость. Федорова дала понять, что сейчас ей гораздо проще управляться с наследниками, а вот в раннем возрасте они заставили ее помучиться, и Оксане потребовалось немало времени, чтобы восстановить ресурс. «С сыном нам было проще. Он хорошо спал по ночам и практически нас не беспокоил. Бабушка даже порой спрашивала: «Он вообще кричит?». А вот с Лизой было уже сложнее. У нее питание не сразу не установилось. Поэтому месяцев пять с ней было очень непросто. Я тоже не могла придти в себя долгое время. Никак не получалось выспаться. Это длилось в течение пяти лет», — ожаловалась телеведущая в беседе с порталом Prozvezd.