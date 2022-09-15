Ольга Бузова в стрингах показала свою попу

36-летняя ведущая и певица Ольга Бузова поделилась пикантным фото. Исполнительница хита «Вот она я» вернулась из Турции. Ольга заверила, что ей также нравится отдыхать на российских курортах. Телеведущая часто бывает в Сочи, там она посещает один из местных банных комплексов в горах. Артистка позволила себе расслабиться в любимой обстановке. Ольга охотно сменила привычную одежду на желтое спортивное бикини с трусиками-стрингами. Звезда полюбовалась своим отражением в зеркале и показала рельефный пресс. Бузова активно приводит себя в форму после гормонального лечения и смогла достичь отличных результатов. Ольга искупалась в бассейне под дождем. Поп-дива устроила провокационную вечернюю съемку. Бывшая жена Дмитрия Тарасова расположилась спиной к камере и грациозно вытянулась вдоль бортика бассейна. Теледива продемонстрировала загорелые бедра и накачанные ягодицы.Фанаты Бузовой бурно обсуждают пикантное фото. «Она как российская Бритни Спирс», «Возьмите её уже кто-нибудь замуж», «Ольга Игоревна, как всегда, шикарна», «Это отдельный вид искусства», «Оля, опять попа?», «Всё отлично, особенно попа!», «С каждым годом фигура всё лучше», — отметили пользователи.