Передвигается на каталке: телеведущий Вадим Верник госпитализирован

Брат Игоря Верника находится в одной из столичных клиник, где, по сообщению источника, передвигается на каталке. Вадиму Эмильевичу поставили диагноз «ковид». Из-за проблем с сердцем болезнь Вадима Верника протекает тяжело.

Поначалу 58-летний Верник пытался лечиться самостоятельно — его мучали температура и кашель, но все усилия прошли даром. Сейчас медики оценивают состояние телеведущего как средней тяжести. Сам Вадим Эмильевич пока не прокомментировал госпитализацию.

К слову, брат Игоря Верника редко дает откровения по поводу личной жизни. Зато несколько лет назад он все рассказал об отношениях со звездным родственником.

«Однажды только случился конфликт… Я тогда еще работал в газете «Неделя» — было такое приложение к «Известиям» — и брал у Игоря интервью. Мы тогда страшно разругались, потому что ему не понравилось, как я написал. Там и стулья пошли в ход, и даже люстра… Я тогда думал, что никогда в жизни мы вместе ничего делать не будем. Но вот «никогда не говори «никогда», — вспоминал телеведущий, которому удалось впоследствии наладить общение с Игорем.