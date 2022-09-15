Persona 5 Royal получает новый трейлер, игра выходит 21 октября в Game Pass

Вадим Карасев





Один из самых ожидаемых релизов этой осени среди игроков с приставками Xbox — это Persona 5 Royal. Серия Persona наконец добирается до приставок Xbox, при этом сразу после релиза Persona 5 Royal станет доступна в подписке Game Pass. А спустя некоторое время после выхода Persona 5 Royal, на Xbox появятся и Persona 3 + Persona 4 — все эти игры будут в Game Pass со дня релиза.

К Tokyo Game Show разработчики Persona 5 Royal опубликовали новый трейлер игры — его можно посмотреть ниже.

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Напомним, ранее разработчики сообщили, что версия Persona 5 Royal будет включать в себя более 40 DLC. Игровой процесс Persona 5 Royal на Xbox Series X можно посмотреть здесь.