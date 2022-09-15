Песков опроверг сообщение о попытке покушения на Путина
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Песков опроверг сообщение о попытке покушения на Путина

Песков опроверг сообщение о попытке покушения на Путина

Публикация британской газеты The Sun о якобы попытке покушения на президента РФ Владимира Путина не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Газета сообщила, что якобы по пути следования президентского кортежа в Москве 14 сентября из-под левого переднего колеса автомобиля раздался взрыв. При этом, по данным издания, президент не пострадал.

На вопрос агентства, имеет ли эта информация под собой какое-либо основание, представитель Кремля ответил, что не имеет.

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского 14 сентября попал в ДТП в Киеве. У Зеленского не выявили серьезных травм. С президентским кортежем столкнулся легковой автомобиль, следует из сообщения. Водителя легковушки увезли на скорой медицинской помощи, обстоятельства произошедшего изучает полиция.

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По материалам: pnp.ru

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