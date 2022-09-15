Почему французский боб является самой модной стрижкой осени 2022 года

Самой модной стрижкой осени 2022 года стал французский боб. Он отлично будет смотреться на дамах, которые желают выглядеть более яркими. Кроме того, подобная прическа не нуждается в дополнительной укладке, выглядит всегда стильно и модно.

Какая стрижка будет модной осенью 2022 года

Французский боб является отличным предложением для дам, которые не могут похвастаться пышной шевелюрой. А стрижка помогает добавить образу эффекта и бунтарства. Именно эта прическа и стала основным трендом осени.

Ее фишкой можно назвать уникальную небольшую челку, которую связывают с француженками, показывая дух самого романтического места в мире – Парижа. Стрижка может быть ровной, густой или тонкой, с филировкой.





При желании можно вовсе быть без челки. Не всем она к лицу и далеко не все красотки готовы за ней все время ухаживать и каждое утро укладывать. Подобный вариант когда-то выбрала голливудская актриса Дженнифер Лопес.

Кончики прядей можно сделать прямыми или завитыми. Но стопроцентной фишкой является легкая небрежность. Чтобы добавить шарма, можно использовать игривый берет.

Прическа не нуждается в особой укладке. Нужен только фен и текстурирующий спрей. Если их не оказалось под рукой, ничего страшного – волосы могут высохнуть сами. Прическа смотрится роскошно, если просто потормошить локоны руками.

Модная стрижка на осень 2022 года, разные варианты

Как и все популярные тренды, боб может меняться. Прическа имеет большое разнообразие вариантов, подходящих для коротких и средних волос. Она в одно и то же время элегантная и дикая. Ее делают с челкой или без нее, в длинном варианте или коротком.





Боб-каре. Такой вариант занимает особое место в парижском стиле. Прическа имеет много слоев, косой пробор, удлиненную челку и рваные кончики. Длину стоит выбирать среднюю. Она эффектно будет смотреться на любых волосах.

Удлиненный боб. В настоящее время распространена средняя длина, во многом из-за ее практичности. Осенью этого года на пике моды будет боб с накрученными прядями и небольшим хаосом на голове.

Боб с челкой. Если решили что-то поменять в прическе, начинайте с челки. Короткий стандартный вариант с укороченной челкой стал одним их самых распространенных вариантов. Длинная челка может быть уложена набок. Можно выбирать между гладкой челкой или градуированными локонами, ласково ниспадающими на лоб.

Преимущества французского боба

Стрижка имеет приятную структуру, и даже растрепанность ее не испортит. Ее не понадобится все время обновлять. По мере отрастания прическа будет из короткого боба превращаться в удлиненный. Очень эффектно смотрится с челкой. Если вы сможете отрастить и растрепать челку-шторку, будете в максимальном выигрыше.





Хитрость специалиста состоит в том, чтобы сделать расщепленные кончики. Они должны смотреться так, будто случайно срезаны ножом. Нужно, чтобы не получился эффект идеально отрезанных кончиков. Это должна быть максимальная естественность в сочетании с парижским шиком.

Идея прически состоит в том, что она должна быть чуть небрежная. Мастер может срезать бритвой много концов, пытаясь сделать стрижку покороче спереди, чтобы не получился А-силуэт. Обязательно нужно создавать слои для пышности волос.

Прическа отлично подойдет к любой форме лица, несмотря на возраст. Волнистые локоны, афрокудри и идеально гладкая шевелюра будут одинаково эффектно смотреться с френч-бобом.