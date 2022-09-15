Почти половина школьников-патриотов захотели эмигрировать из России
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Почти половина школьников-патриотов захотели эмигрировать из России

Почти половина школьников-патриотов захотели эмигрировать из РоссииПо результатам опроса РАО, 48% школьников-патриотов захотели эмигрировать из России

В России 68 процентов учеников средней и старшей школы назвали себя патриотами, в то же время 48 процентов из них захотели эмигрировать из страны. Это следует из данных опроса Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО), пишут «Ведомости».

Больше всего причисляют себя к патриотам, согласно исследованию, школьники 14-15 лет (70 процентов). Тогда как в возрастной группе 19-летних доля учащихся с патриотическими взглядами снижается до 64 процентов.

Меньше всего патриотов отыскали среди подростков в интернатах, а также техникумах и колледжах (66 и 65 процентов). Кроме того, по результатам исследования РАО, выяснилось, что среди кадетов патриотизм не получил большее распространение, чем в остальных образовательных учреждениях.

У российских школьников также отдельно интересовались, как они относятся к ситуации на Украине. Так, 59 процентов учащихся, назвавших себя патриотами, поддержали действия России, 36 процентов респондентов выразили нейтральное отношение, только 3 процента не одобрили политику государства.

22 процента учеников, не настроенных патриотично, поддержали действия России, противоположное мнение выразили 11 процентов опрошенных подростков. А 63 процента школьников, не относящих себя к патриотам, высказались о нейтральной позиции к событиям на Украине.

Исследование РАО проводилось методом опроса. В нем приняли участие 150 тысяч российских школьников в возрасте от 14 лет, а также порядка 100 тысяч родителей и учителей.

Ранее член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Елена Афанасьева предложила подробнее рассказывать школьникам о проведении спецоперации на Украине.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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