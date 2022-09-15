Похороны Елизаветы II 19 сентября: расписание прощания с королевой. К гробу стоят 30 часов в очереди

8 сентября королева Елизавета II умерла в своем шотландском поместье Балморал. Траур по британской монархине длится уже несколько дней и 19 сентября гроб с ее телом предадут земле.

Сейчас гроб находится в Вестминстерском дворце и к нему стоит очередь из желающих проститься с королевой. Сообщается, что время ожидания составляет до 30 часов. Когда все закончится, то официальные похороны пройдут 19 сентября. Церемония прощания начнется в 11 утра (13.00 по Москве) и продолжатся до 19:30 (21:30 по Москве).

«Заупокойная служба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в 16 часов (18:00 по мск) в понедельник, после государственных похорон в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, которые начнутся в 11 часов утра (13:00 по мск)», — сообщает издание.

После этого гроб с телом королевы предадут земле. Она найдет последнее пристанище рядом с супругом, умершим в 2021 году принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Это будет закрытая церемония только для семьи — она начнется в 19:30.

Напомним, королева умерла в шотландском поместье Балморал 8 сентября. Сначала появились новости о том, что Елизавете II очень плохо и ее родственники экстренно летят в замок. Затем днем стало понятно: состояние королевы ухудшается. Журналисты британских СМИ вышли на работу в черных костюмах, все развлекательные мероприятия и программы резко отменили.

Ближе к вечеру Букингемский дворец официально подтвердил смерть королевы, отметив, что она «мирно» ушла из жизни у себя дома.