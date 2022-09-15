Показали первый трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0
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Показали первый трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0

Показали первый трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0


Издательство Activision Blizzard и разработчики из студии Infinity Ward представили первый трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0. В трейлере можно видеть немало геймплейных моментов, которые ждут игроков в новых проектах. Одна из особенностей, которую отметили разработчики, в новой Call of Duty будет доступен отдельный плейлист с режимом от третьего лица.


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Напомним, бета-тестирование мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II стартует уже скоро — в сентябре. В том числе, запланирован бесплатный открытый тест и на Xbox.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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