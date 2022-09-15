Показали первый трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0

Вадим Карасев





Издательство Activision Blizzard и разработчики из студии Infinity Ward представили первый трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2.0. В трейлере можно видеть немало геймплейных моментов, которые ждут игроков в новых проектах. Одна из особенностей, которую отметили разработчики, в новой Call of Duty будет доступен отдельный плейлист с режимом от третьего лица.

Watch this video on YouTube

Напомним, бета-тестирование мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II стартует уже скоро — в сентябре. В том числе, запланирован бесплатный открытый тест и на Xbox.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября.