Представители каких знаков зодиака считаются главными неудачниками

Среди всех представителей зодиакального круга выделяют пять знаков зодиака, которые считаются самыми главными неудачниками. У них все всегда валится из рук и никогда ничего не получается.

Неудачники по знаку зодиака

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы очень часто плачут, обижаются и истерят. Все это они делают вовсе не из-за того, что весь мир против них. Львы просто привыкли ощущать себя в роли жертвы и им это нравится. Что бы плохого они не сделали, Львы знают, что за них все решится и сделается. Это им очень нравится, этим они и пользуются. Они никогда не признают свою вину и ошибки. Кроме того, Львы постоянно принимают поспешные решения и потом об этом очень сильно жалеют, поскольку многое теряют.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Жизнь Овнов можно назвать одной черной полосой. Все дело в том, что у них постоянно все валится из рук. Они не умеют и не могут зарабатывать, а вот попадать в неприятные ситуации — это запросто. При всем этом представители знака делают все возможное, чтобы улучшить свою жизнь, но Фортуна забирает у них все шансы. Для них оптимальным вариантом будет лежать на диване и ничего не делать, чтобы сэкономить свою энергию и остаться целее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чтобы держаться подальше от неудач, Рыбы сразу же впадают в анабиоз. Для них каждый новый день является очередным испытанием на прочность. Они как никто другой имеют способность попадать в неприятные ситуации и притягивать к себе беду. Находясь рядом с Рыбами, стоит их немного утешить, ведь неизвестно, что их ждет впереди. У них очень мало друзей, многие люди вовсе стараются обходить их стороной.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неудачи в жизни преследуют и представителей знака Скорпион, виной тому является их тяжелый характер. Все дело в том, что они сами притягивают к себе все беды и неприятности. Они импульсивно ввязываются в отношения, ставят на кон все имущество, нередко переходят дорогу злым людям, изводят вторую половинку ревностью и недоверием, а также регулярно устраивают скандалы. Нередко они сами придумывают повод для конфликта. Самое интересное, что они также активно приносят проблемы и в жизнь других людей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

За что бы Тельцы не брались, у них все и всегда валится из рук. Их часто постигают неудачи в плане карьеры, они могут очень долго сидеть на одном месте. Не везет им и в личной жизни. Зачастую представители этого знака остаются либо одинокими, либо же мучаются в несчастливом браке. Многие из них боятся отпустить прошлое, от этого начинают страдать еще больше. Они вечно недовольны жизнью, считают всех вокруг врагами и виноватыми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители этого знака зодиака целеустремленные, умные и уверенно шагают вверх по карьерной лестнице. Однако у них есть одно «но», которое мешает им достигать поставленной цели, — это неуверенность в себе, которая убивает все их таланты. Они считают, что им попросту не дано добиться больших высот, поэтому особо и не пытаются этого делать. Такая позиция со временем превращает их в настоящих лентяев, которые ничего не могут достичь сами.