Пригожин ответил на вопрос о зэках на Украине фразой «либо они, либо ваши дети»
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Пригожин ответил на вопрос о зэках на Украине фразой «либо они, либо ваши дети»

Пригожин ответил на вопрос о зэках на Украине фразой «либо они, либо ваши дети»Пригожин посоветовал противникам заключенных и ЧВК на Украине отправить на фронт детей

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин ответил на просьбу высказаться о необходимости отправлять заключенных для участия в специальной военной операции на Украине. Его комментарий приводится на официальной странице компании во «ВКонтакте».

По словам Пригожина, если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.

«И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», — посоветовал он. Пригожин также заявил, что Россия всегда была и будет под защитой армии страны.

Ранее «Конкорд» прокомментировала видео, на котором запечатлен похожий на бизнесмена человек в одной из российских колоний. Мужчина вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В компании рассказали, что человек на видео «чудовищно похож» на Пригожина. «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», — подчеркнули в пресс-службе.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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