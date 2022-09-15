Прохор Шаляпин надел парик, как Андрей Малахов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прохор Шаляпин надел парик, как Андрей Малахов

Прохор Шаляпин надел парик, как Андрей Малахов
Фанаты 38-летнего певца Прохора Шаляпина заподозрили, что он облысел. Артист, известный своей скандальной личной жизнью и эпатажными фото в соцсетях, неожиданно примерил совершенно не свойственный ему образ. Артист отказался от лучезарной улыбки и нарядов, подчеркивающих фигуру, а вместо этого облачился в бархатный плащ и парик с длинными кудрявыми локонами. Судя по цитате, которой певец сопроводил размещенную в его Telegram-канале фотосессию, он попытался перевоплотиться в графа Дракулу. «Я – чувство в струнах и муки сердца. Я невозможен, во мне нет правил. И предо мною весь мир померкнет, ведь мной играют и Бог, и Дьявол...»,— гласит подпись к снимкам.
Поклонники Шаляпина были искренне обескуражены его брутальным видом и разделились во мнении относительно эксперимента артиста. Некоторые даже предположили, что певец неспроста выбрал столь мрачный наряд и надел парик. «Прохор — улыбка, радость и яркие краски. Черный только для образа подходит. Фото класс, но нет. Агрессия и холод нам не нужны», «Не, Прохор, это не ваш образ... Вернитесь обратно», «Боже, парик... Все как у Малахова, я даже испугалась. У вас все ведь в порядке?», «Зачем такой парик... Есть что скрывать?», — переполошились комментаторы. Интернет-пользователи неспроста вспомнили ведущего «России 1». В прошлом году он тоже стал появляться на публике в шиньоне, чем дал повод подозревать у него тяжелую болезнь, спровоцировавшую выпадение волос. А этим летом Малахов снял парик и показал свою настоящую прическу — короткий ежик.  
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

Последние новости

Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Ратаковски выставила напоказ свои соски, пройдясь по подиуму в открывающем грудь наряде
Ратаковски выставила напоказ свои соски, пройдясь по подиуму в
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Екатерина Стриженова сводила подросшего внука в Пушкинский музей
Екатерина Стриженова сводила подросшего внука в Пушкинский музей
Прохор Шаляпин надел парик, как Андрей Малахов
Прохор Шаляпин надел парик, как Андрей Малахов
Елена Ваенга снялась в ночнушке на яхте
Елена Ваенга снялась в ночнушке на яхте
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию в России стабильной по всем инфекциям
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию в России стабильной по всем
Лунный день сегодня 15 сентября 2022 года
Лунный день сегодня 15 сентября 2022 года
Гарри утирал слезы, а Меган как будто ухмылялась. Королева Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец
Гарри утирал слезы, а Меган как будто ухмылялась. Королева Елизавета
В Австрии заявили о «национальном самоубийстве» Германии
В Австрии заявили о «национальном самоубийстве» Германии
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.09.2022 (15 фото)
Суд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ
Суд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ

Топ на сегодня

"Преследует ее": Леонардо Ди Каприо безуспешно пытается добиться расположения Джиджи Хадид
"Преследует ее": Леонардо Ди Каприо безуспешно пытается
Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass

Еще по теме

Прохор Шаляпин без бабушек не хочет сниматься
Киркоров станет крестным отцом сына Прохора Шаляпина
Андрей Малахов прошелся по Прохору Шаляпину
Прохор Шаляпин сравнивает молодую пассию с пожилой женой