Прохор Шаляпин надел парик, как Андрей Малахов

Фанаты 38-летнего певца Прохора Шаляпина заподозрили, что он облысел. Артист, известный своей скандальной личной жизнью и эпатажными фото в соцсетях, неожиданно примерил совершенно не свойственный ему образ. Артист отказался от лучезарной улыбки и нарядов, подчеркивающих фигуру, а вместо этого облачился в бархатный плащ и парик с длинными кудрявыми локонами. Судя по цитате, которой певец сопроводил размещенную в его Telegram-канале фотосессию, он попытался перевоплотиться в графа Дракулу. «Я – чувство в струнах и муки сердца. Я невозможен, во мне нет правил. И предо мною весь мир померкнет, ведь мной играют и Бог, и Дьявол...»,— гласит подпись к снимкам.Поклонники Шаляпина были искренне обескуражены его брутальным видом и разделились во мнении относительно эксперимента артиста. Некоторые даже предположили, что певец неспроста выбрал столь мрачный наряд и надел парик. «Прохор — улыбка, радость и яркие краски. Черный только для образа подходит. Фото класс, но нет. Агрессия и холод нам не нужны», «Не, Прохор, это не ваш образ... Вернитесь обратно», «Боже, парик... Все как у Малахова, я даже испугалась. У вас все ведь в порядке?», «Зачем такой парик... Есть что скрывать?», — переполошились комментаторы. Интернет-пользователи неспроста вспомнили ведущего «России 1». В прошлом году он тоже стал появляться на публике в шиньоне, чем дал повод подозревать у него тяжелую болезнь, спровоцировавшую выпадение волос. А этим летом Малахов снял парик и показал свою настоящую прическу — короткий ежик.