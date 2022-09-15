Проверенные, действенные и надежные приметы, чтобы привлечь деньги в дом

Деньги любят чистоту, уют и красный цвет. Чтобы привлечь их в свой дом, нужно следовать некоторым рекомендациям и советам. На Востоке люди считают, что необходимо правильно расставлять мебель и стремиться привлечь положительную энергию для улучшения своего материального состояния.

Как относиться к деньгам, чтобы их стало больше

Считается, что купюры могут обидеться, если не проявлять к ним должное уважение. По этой причине они перестанут бывать частым гостем в вашем доме. Поэтому их нужно хранить аккуратно, в одном месте, раскладывая по номиналу и не сжимать. Если же бездумно распихивать их по разным карманам, они будут рваться и затираться. Более того, вы никогда точно не будете знать, сколько у вас имеется денег.

Не тратьте все из кошелька, иначе пустота в нем может стать привычной. Стараясь сохранить хоть немного денег, вы начинаете контролировать свои затраты. И вряд ли окажетесь в такой ситуации, когда не за что будет хлеба купить.





Для привлечения финансовой стабильности нужно разложить деньги в каждой комнате. Люди бывают разными. Кто-то переживает, что может остаться без работы, а другие оставляют на карте определенную сумму на «черное» время. Ну, а тот, что разложит купюры по комнатам в надежде разбогатеть, тоже не пропадет. Ведь в случае финансовой нестабильности он может зайти в любую комнату и просто взять деньги.

Все свои сбережения храните в укромном месте. Примета гласит, что нельзя хранить их под солнечным светом — это означает оставлять у всех на виду.

Как привлечь деньги в дом: приметы

Народная примета гласит, что в доме должен быть один веник или одна метла. Если их больше, значит, нужно готовиться к постоянным проблемам в сфере финансов. С рациональной точки зрения, приобретение двух одинаковых вещей можно называть необдуманностью покупок. Поэтому лучше пересмотреть свой подход к шопингу.





Еще одно суеверие пришло с Востока. Так, нужно хорошо закрывать карманы и следить за тем, чтобы в унитазе не протекала вода. Считается, что если она утекает впустую, вместе с ней из дома уходит финансовая стабильность.

Деньги любят движение, поэтому пусть долго не лежат. Если просто копить их в чулке, то о финансовом благополучии можно забыть. К этой примете можно подойти с двух сторон. Деньги являются инструментом для удовлетворения своих потребностей. Если их просто собирать, толку не будет никакого. И без движения они обесцениваются. Поэтому, чтобы их было больше, нужно инвестировать.

Не стоит никому рассказывать о своих накоплениях. Народная примета гласит, что бедность может все услышать и прийти к вам. В реальности если же вы будете всем рассказывать о своих деньгах, бедность придет намного быстрее – в темном переулке или на выходе из банка. И не забывайте о квартирных ворах и мошенниках.

Как правильно обращаться с деньгами

Считается, что нельзя отдавать и одалживать деньги ночью. Не зря говорят, что «утро вечера мудренее». Часто именно после сна человек принимает более обдуманное решение. Может оказаться, что совсем необязательно одалживать деньги или что человеку, который просит у вас взаймы, не можно верить.





Богатые и успешные люди имеют особенную энергетику, которая распространяется на окружающих. Кроме того, люди, которые смогли добиться успеха, могут поделиться некоторыми секретами. Поэтому общение с ними откроет новые горизонты, о которых раньше вы, может, и не думали.

Чаще считайте свои деньги, ведь это может привлечь благополучие в ваш дом. И магия тут вовсе ни при чем. Если вы постоянно считаете деньги, то понимаете, сколько потратили, сколько осталось и сколько еще можете потратить. Подобная стратегия сводит к минимуму риски остаться с пустыми карманами.

Не нужно тратить деньги сразу после того, как получили заработную плату. Именно в такой день вы ощущаете себя богатейшим человеком на планете, поэтому не контролируете свои траты. А утром будете пересматривать ситуацию и жалеть.