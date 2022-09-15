Путин встретился с Си Цзиньпином

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на ШОС

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и саттелитов в тайваньском проливе. Также российский президент отметил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису.

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с Владимиром Путиным. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии COVID-19. Встреча мировых лидеров планируется на полях саммита ШОС в Узбекистане, который пройдет 15-16 сентября.