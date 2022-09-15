Ратаковски выставила напоказ свои соски, пройдясь по подиуму в открывающем грудь наряде

Вадим Карасев

30-летняя американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски никогда не стеснялась демонстрировать свое тело, чтобы похвастаться соблазнительными формами. Однако на этот раз звезда сделала это на публике. Кумир миллионов мужчин по всему миру вышла на подиум в "голом" наряде.

Эмили Ратаковски в очередной раз привлекла внимание фотографов. Знаменитость засняли в крайне пикантном виде на показе бренда Tory Burch, состоявшемся в Нью-Йорке в ходе Недели моды.



Звезда продемонстрировала свою грудь, которую не скрывал ни прозрачный лонгслив, ни просвечивающее нижнее белье.

Образ Ратаковски дополняли желтые туфли, оранжевая юбка, черный клатч и серьги с перьями.

Судя по формам манекенщицы, даже появление полтора года назад первенца никоим образом не повлияло на ее внешний вид.

На опубликованных в Сети кадрах грудь Эмили выглядит столь же упругой и подтянутой, как раньше. Тем удивительнее появившаяся информация о том, что ее супруг Себастьян Беар-МакКлард оказался неверен манекенщице, вследствие чего пара решила развестись.

Поклонники Ратаковски пришли в восторг от ее образа на фото, принявшись восхвалять тело звезды в соцсетях.

"Грудные у Эмили, хороши", "Давно мы подружек-близняшек Эмили не видели. Обе все так же хороши", "Представляю, как сложно смотреть ей в глаза", "Др*чуны ваш выход", - пишут пользователи Сети.