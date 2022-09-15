Рейтинг лучших мужей по знакам зодиака

Еще никто не отказывался выйти замуж только из-за того, что у избранника «неправильный» знак зодиака. Но верно и то, что не все из них могут стать идеальными мужьями. Причины этому самые разнообразные. Астролог Виктория Андреева представила рейтинг мужей от самого ненадежного до самого лучшего.

Кто лучший муж по знаку зодиака

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

12 место. На первых порах жизни с мужчиной-Стрельцом может показаться, что вы вытянули счастливый билет. Он весел и задорен, энергичен, в меру романтичен, умеет удивлять и радовать. Однако стабильности от Стрельца ожидать не приходится. Дело в том, что это довольно азартный и авантюрный знак, который не всегда выполняет свои обещания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

11 место. Непонятно, чем может не угодить муж-Рыба, ведь он — большой романтик, нежен и заботлив. Семья для него — все, потому мужчины этого знака «налево» не ходят. Но у этой беззаветной преданности есть обратная сторона. Дело в том, что водный знак полностью растворяется в избраннице, навешивая на нее ответственность за все свои состояния, в том числе плохое настроение и неудачи. Нужно много терпения, чтобы выдержать такой груз.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

10 место. Экстраверты-Близнецы не делают семью центром своей жизни, хотя могут быть внимательными мужьями, отличными собеседниками. Эти мужья для своих избранниц часто еще и лучшие друзья, умеющие выслушать, дать совет, приободрить и поддержать. Но романтическое чувство не всегда выдерживает испытание общительностью Близнеца. Порой его может «сдуть» в одно мгновение, если друзья позовут, например, в бар. После расставания жены часто поддерживают отношения с этими мужчинами, но лишь как с друзьями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

9 место. Сложные и неоднозначные личности, и далеко не каждая женщина может ужиться с этими домостроями. Скорпионы уверены, что любое мнение, которое отличается от их собственного, априори неверное. Если женщина проявит достаточно мудрости, хитрости и гибкости, то, в принципе, со Скорпионами сможет жить счастливо. Они стараются хорошо зарабатывать и обеспечивать семью всем необходимым.

Водолей (20 января — 18 февраля)

8 место. Водолеи — люди несемейные, они крайне редко жертвуют своим творческим уединением ради любви и создания уютного гнездышка. Мужчин этого знака нельзя подталкивать сделать предложение, потому что это не закончится ничем хорошим. С годами, в зрелом возрасте, он и сам может захотеть стать чьим-то мужем. Если Водолей проникнется этой идеей, то сделает вас счастливой.

Овен (21 марта — 19 апреля)

7 место. Яркие и эмоциональные Овны способны вскружить голову. Ни одно свидание не пройдет скучно — такой мужчина способен удивлять в любой ситуации. Однако в супружеской жизни этот фейерверк событий может утомить. Для разных женщин поведение Овна может стать либо чудесным подарком, либо тяжким бременем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

6 место. Удивительно трудолюбивый и выносливый, сильный и ответственный — за ним вы будете, как за каменной стеной. Тельцы не привыкли распыляться, потому вам не придется переживать о том, что у него появится любовница. Да и не каждую женщину они способны обаять, ведь довольно занудны и скучны. Порой для того, чтобы принять важное решение, ему понадобятся недели и месяцы, пока он не взвесит все «за» и «против».

Рак (22 июня — 22 июля)

5 место. Раки — это мечта романтичных дам, которые любят всякие милые штучки, подарки, сюрпризы, празднование важных для пары дат. Для мужчин, рожденных под этим созвездием, такие вещи тоже очень важны. Но при этом нужно быть осторожной, чтобы не задеть их ранимую натуру — Раки легко обижаются, и после этого могут надолго замолчать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

4 место. Это прекрасные мужья, рядом с которыми женщина никогда не чувствует себя одинокой и покинутой. Они умеют создавать гармонию в отношениях, сглаживать острые углы и привносить радость в любой момент. Но без минусов тут тоже не обошлось. К сожалению, мужчин-Весов приходится подталкивать к серьезным поступкам и намекать на то, что пора бы уже сделать следующий шаг в отношениях.

Лев (23 июля — 22 августа)

3 место. Львы незаслуженно получили славу ловеласов — их образ у многих ассоциируется с ветреностью и попытками завоевать всех женщин сразу. Но если вы реально сталкивались с представителем этого знака, то не могли не заметить, что Лев очень внимателен, щедр, заботлив, готов превозносить любимую женщину в глазах окружающих. Но если избранница холодна, то брак счастливым не будет. Лев станет лучшим мужем для той, которая готова осыпать его комплиментами. Как говорится, «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку».

Козерог (22 декабря — 19 января)

2 место. У Козерогов целый набор образцово-показательных для мужчины качеств. Это завидный муж, который хорошо знает, что такое ответственность. В общении с женой и детьми он терпелив, выдержан, но эта черта врожденная, и не следует упрекать его в отсутствии бурных эмоций. Если вы положили глаз на мужчину, рожденного под этим знаком, то вам придется немало постараться. Он не станет открываться сразу, его доверие еще нужно заслужить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

1 место. Если ваш муж родился под знаком Девы, то вас можно поздравить. Это лучший вариант по многим критериям. Он сочетает в себе качества добытчика, хозяина и помощника женщине в любых вопросах, даже в домашних делах. Единственный недостаток — чрезмерная доверчивость. Девы могут стать жертвами аферистов, потому жене лучше мониторить круг общения своего избранника и вовремя давать ему мудрый совет.