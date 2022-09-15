Россия обвинила США в нарушении норм международного права

Вадим Карасев

Посольство России в Вашингтоне осудило решение США в отношении Центробанка Афганистана

Посольство России в Вашингтоне выступило с обвинениями в адрес властей США из-за их решения перечислить 3,5 миллиарда долларов из средств Центробанка Афганистана в некий Афганский фонд. Дипломаты осудили данный шаг, отметив, что это является нарушением норм международного права, сообщает ТАСС.

«Обратили внимание на заявление Госдепартамента и Минфина США о создании некоего Афганского фонда, в который будут перечислены 3,5 миллиарда долларов из средств Центрального банка Афганистана. Отмечаем, что данное решение принято вопреки многочисленным призывам со стороны американской и мировой общественности, гуманитарных и правозащитных организаций, а также видных экономистов», — сказано в сообщении дипломатической миссии.

В российском дипломатическом представительстве также добавили, что считают данный шаг противоречащим нормам международного права и подчеркивают, что это нарушает суверенитет зарубежного государства.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности признания Вашингтоном представителей движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) легитимным правительством Афганистана, заявил, что США пока не готовы это сделать.