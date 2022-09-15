Россия закрепит за собой право на морские навигационные пособия

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на нормативно-правовое регулирование создания и обновления морских навигационных пособий. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Изменения вносятся в закон «О навигационной деятельности». Законопроект предлагает поправки, связанные только с морской навигацией, их действие не распространяется на внутренний водный, воздушный и железнодорожный транспорт.

Основной идеей законопроекта является регулирование правоотношений при создании, обновлении и использовании морских навигационных пособий. К ним относятся официальные издания для мореплавателей, содержащие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов и другие материалы, необходимые для планирования и отображения пути судна.

Законопроект предлагает включить понятие «морские навигационные пособия» в закон «О навигационной деятельности», который сейчас регулирует только государственные навигационные карты и навигационные карты для автомобильных дорог.

Кроме того, за Россией закрепляется исключительное право на морские навигационные пособия.

Согласно документу, бесплатно пользоваться морскими навигационными пособиями смогут органы государственной власти, местного самоуправления, Роскосмос и Росатом. Для физических и юридических лиц пособие будет платным.



