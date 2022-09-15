Россиян предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества со звонками из банка
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Россиян предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества со звонками из банка

Россиян предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества со звонками из банка

Телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью двухэтапной схемы, смысл которой в том, чтобы заставить жертву оформить на свое имя кредитный займ и перевести средства злоумышленникам, пишут "Известия".

Гражданину звонят якобы от крупного банка и сообщают, что ему одобрили кредит или кредитную карту. Как правило, жертва сначала отказывается от этого предложения. Через некоторое время звонок повторяется, но теперь "клиента"  уже благодарят за оформленный займ и просят оценить качество обслуживания. В этом случае человек пугается, полагая, что кредит на его имя взяли мошенники, и в панике объясняет, что сам не брал никаких кредитов или карт. Тогда звонок переключается на "службу безопасности", а та уже уговаривает "клиента" все же оформить кредит, чтобы средства "не достались мошенникам". Эти деньги мошенники просят перевести на "безопасный счет".


Эксперты видят в таком сценарии повышенный уровень опасности для потенциальных жертв, поскольку у них появляется желание как можно быстрее решить вопрос, чем и пользуются мошенники. В настоящее время именно комбинированные схемы обмана пользуются все большей популярностью у злоумышленников. По данным Центробанка, главным их инструментом остаются приемы и методы социальной инженерии. В регуляторе напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать звонящим ни личные данные, ни номер банковской карты, ни коды из СМС, ни секретные слова. Если поступил подозрительный звонок или беседа вызывает сомнения, то нужно перезвонить по официальному номеру, указанному, например, на обороте банковской карты или официальном сайте финансовой организации.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать посетителей онлайн-магазина Wildberries, подделывая карточки товаров: покупатель пытается оформить товар из поддельной карточки, и после получения заказа лже-продавец просит клиента связаться с ним по WhatsApp. Для этого злоумышленник отправляет жертве ссылку на сторонние платежные сервисы, а затем просит перевести деньги за покупку. После получения средств мошенник исчезает.

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По материалам: uposters.ru

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