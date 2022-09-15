Российские власти заговорили о скором прорыве в экономике
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Российские власти заговорили о скором прорыве в экономике

Российские власти заговорили о скором прорыве в экономикеМинпромторг: транспортное и нефтегазовое машиностроение станут прорывными в экономике РФ

Транспортное и нефтегазовое машиностроение станут прорывными в российской экономике в ближайшие 5-10 лет, сказал заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов, его цитирует РИА Новости.

«Мы выделяем наиболее приоритетные отрасли, которые должны дать соответствующий толчок, прорыв. Это нефтегазмаш, транспортное машиностроение, это и химия в частности, новые материалы. Все эти отрасли будут неким драйвером в нашей экономике, в пяти-десятилетнем горизонте, это точно», — отметил он.

Российские власти неоднократно заявляли о скором порыве, в 2021 году даже появился список проектов для прорыва. Самым дорогим блоком оказалось «Агрессивное развитие инфраструктуры», на которое до 2024 года хотят потратить 2,9 триллиона рублей.

Между тем в сентябре Минпромторг предложил с нуля создать профильное машиностроение в России. Власти признали проблемы российской отрасли микроэлектроники: серьезное технологическое отставание на 10-15 лет от мирового уровня, зависимость от зарубежных технологий и фабрик, острый кадровый дефицит.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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