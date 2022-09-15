Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье
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Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в Запорожье

Съемочная группа российского телеканала пострадала при взрыве в ЗапорожьеКорреспондент «ТВ Центра» и водитель съемочной группы пострадали при взрыве в ЗапорожьеСюжетВзрывы в Запорожье:

Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожье. Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что корреспондент Никита Васильев и водитель машины «ТВ Центра» пострадали во время выезда на съемки. Как сообщил журналист, автомобиль съемочной группы перевернулся в результате взрыва.

Уточняется, что жизни сотрудников «ТВ Центра» не грозит опасность. На данный момент им оказывается медицинская помощь.

Ранее 4 сентября под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Васильевка в Запорожской области попала съемочная команда телеканала RT. Сообщалось, что украинские военные открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида» и использовали разведывательный дрон. В результате обстрела никто не пострадал.

В августе российская журналистка Земфира Сулейманова погибла в Донецкой народной республике (ДНР), подорвавшись на мине во время журналистского выезда. Она прибыла в республику, чтобы заниматься гуманитарной помощью. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

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По материалам: lenta.ru

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