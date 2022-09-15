Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
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Сергей Лазарев раскрыл свои страхи

Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих фобиях. Артист всегда отличался бесстрашием. Ради нового проекта или записи клипа он мог решиться на любое, самое рискованное мероприятие. Но с возрастом, как и многие, он стал относиться к происходящему серьезнее, понимая, что несет ответственность за других. А после рождения детей у певца появился страх высоты. «Высоты никогда не боялся, даже летал под куполом цирка в одном проекте телевизионном. Там 25 метров высота, а сейчас уже иногда так смотришь с какого-то высокого этажа, с балкона, и уже голова кружится. Я понимаю: «Так, уже не 16», — поделился певец.
А с недавних пор Лазарев стал бояться самолетов. Дело в том, что он попал в страшную турбулентность во время полета и по-настоящему испугался, что дети останутся без отца. Казалось бы, сейчас, когда по России установлены ограничения на многие самолетные рейсы, самое время вспомнить про поезда. Уж по нашей-то стране на них вполне можно передвигаться. Но, как выяснилось, с детских лет у Сергея есть довольно экзотичная фобия — рипофобия: он панически боится микробов и грязи. Так что длительная поездка в поездах для музыканта превращается в «настоящую пытку». А еще он даже не может помогать маме в саду. «Она понимает, что в данном случае она может справиться своими силами. В том плане, что не сама вскопать, а кого-то нанять», — уточнил певец в интервью в программе Пятого канала «Светская хроника». Возможно, поэтому Сергей Лазарев просто помешан на чистоте. Он лишний раз не обнимается с фанатками и не позволяет им себя целовать. Зато с удовольствием раздает автографы и позирует для фото.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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