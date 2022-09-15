Сергей Соседов: «Мне жаль сына Таисии Повалий – несчастный зомбированный мальчик»
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Сергей Соседов: «Мне жаль сына Таисии Повалий – несчастный зомбированный мальчик»

Сергей Соседов: «Мне жаль сына Таисии Повалий – несчастный зомбированный мальчик»

Сын Таисии Повалий прекратил общение с родительницей. Дело в том, что украинская артистка встала на сторону России после февральских событий. Раздор в звездной семье прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.


Соседов не находит оправданий для Дениса и считает его жертвой политической пропаганды. «Мне жаль Дениса. Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее! Мать дала тебе все, в том числе возможность жить в Испании.

Таисия — очень хорошая артистка. Эстрадная певица высокого уровня. У нее потрясающий вкус. Она никогда не гналась за модой. При этом Тая будет востребована всегда: вчера, сегодня, завтра. То, что она поддержала Россию, прежде всего говорит об ее уме. Она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек, который благодарен России. А сын, увы, оказался недостоин такой матери. Так часто бывает», — поделился 54-летний музыкальный критик.

Денис не скрывает, что страдает из-за поступков матери. Украинцы хейтят не только Таисию, но и ее сына. Тот в свою очередь пытается оправдать звездную родительницу.

«Напомню предысторию: 2004 год — наша семья бежит из Киева после угроз расправой за агитацию Януковича. 2014 год — снова выбивается пара артистов — Ани Лорак и Таисия Повалий, — которые регулярно появляются на российском телевидении, им присваивается «почетное» звание «Предатель Украины». 2019 год — при Зеленском маме, уже после того, как повешены афиши юбилейного концерта в Киеве, отказывают в аренде ДК «Украина» под каким-то невнятным предлогом», — рассказывал 39-летний Денис о том, как начиналась травля матери.

Сама Тасия Повалий предпочитает не высказываться на предмет политики не говорит об отношениях с Денисом.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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