Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки собирают доллары на него»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки собирают доллары на него»

Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки собирают доллары на него»

Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки собирают доллары на него»

Максим Галкин чуть ли не каждый день анонсирует все новые даты своих концертов по всему миру. График комика забит до весны, чем он особенно гордится. Вот только в успех звезды не верит журналист Михаил Шахназаров.


На днях 46-летний муж Аллы Пугачевой объявил, что выступит в Санкт-Петербурге, только в штате Флорида. «Возможно, я окажусь первым русским артистом, который не раз давал концерты в Санкт-Петербурге Ленинградской области нашей родной, и вот теперь такой мост дружбы в США, в город Санкт-Петербург», — с радостью поделился он.

То, как пафосно об этом рассказал Галкин, разозлило Михаила Шахназарова. «Это не ностальгия, это называется по другому — хитрожопость. Максим Галкин и большой американский тур — это «русская» Америка, где бы она ни была. Это все равно-таки Брайтон, все те же бабушки, которые: «Максимушка приехал, давайте посмотрим, соберем последние доллары». И неважно, когда они уехали, повадки, отсутствие культуры, это все оттуда», — возмутился журналист в эфире программы «Полный Абзац».

Ведущий отметил, что дни карьеры артиста практически сочтены. «Все же исчезнет, эта попытка навести этот мостик, а потом — херак, потом произойдет что?» — вопрошает он.

Журналист подчеркнул, что Максиму еще долго придется справляться со всем сказанным о России и спецоперации. «Эта попытка примирения, она очень неуклюжая. Раздавались: «Пусть Галкин на Донбасс едет». А я не понял, что значит — на Донбасс честь поехать, а замаливают в монастырях», — добавил Михаил.

Однако Сергей Зверев уверен, что комик все-таки сможет вернуть былую славу. «Я сразу сказал, что Алла Борисовна поехала лечиться. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы. Может, будет у него такое, как у меня. У меня же было два суда. И что, мне поделали нервы… Хотя, я поделал нервы, в основном», — задумался звездный парикмахер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и оборудования
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и
Россия обвинила США в нарушении норм международного права
Россия обвинила США в нарушении норм международного права
4 энергетически вредные привычки, способные ухудшить память и снизить интеллект
4 энергетически вредные привычки, способные ухудшить память и снизить
Валя Карнавал ошарашила поклонников заявлением о своей беременности
Валя Карнавал ошарашила поклонников заявлением о своей беременности
Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки собирают доллары на него»
Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки
Юлия Пересильд перепугалась за дочь на съемках
Юлия Пересильд перепугалась за дочь на съемках
Лариса Долина подвергла унижению Ольгу Бузову, опустив ее
Лариса Долина подвергла унижению Ольгу Бузову, опустив ее
Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств
Настасья Самбурская была шокирована мужчинами на сайте знакомств
Эмигрировавшая в Италию Вера Брежнева продолжает продавать косметику в России
Эмигрировавшая в Италию Вера Брежнева продолжает продавать косметику
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская зарегистрировалась на сайте знакомств и удивилась
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская

Топ на сегодня

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Первые скриншоты и новые детали GoldenEye 007 для Xbox и Game Pass
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей ДНР с геноцидом во время ВОВ
Депутат сравнила применение "мин-лепестков" против жителей
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет проходить прощание, где смотреть трансляцию онлайн
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет

Еще по теме

Шахназаров не поверит в покаяния Максима Галкина
Максим Галкин думает только о деньгах, заявил Шахназаров
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Шахназаров заявил, что Максим Галкин не появлялся в России