Шахназаров: «Галкин выступает в «русской» Америке, где те же бабушки собирают доллары на него»

Максим Галкин чуть ли не каждый день анонсирует все новые даты своих концертов по всему миру. График комика забит до весны, чем он особенно гордится. Вот только в успех звезды не верит журналист Михаил Шахназаров.

На днях 46-летний муж Аллы Пугачевой объявил, что выступит в Санкт-Петербурге, только в штате Флорида. «Возможно, я окажусь первым русским артистом, который не раз давал концерты в Санкт-Петербурге Ленинградской области нашей родной, и вот теперь такой мост дружбы в США, в город Санкт-Петербург», — с радостью поделился он.

То, как пафосно об этом рассказал Галкин, разозлило Михаила Шахназарова. «Это не ностальгия, это называется по другому — хитрожопость. Максим Галкин и большой американский тур — это «русская» Америка, где бы она ни была. Это все равно-таки Брайтон, все те же бабушки, которые: «Максимушка приехал, давайте посмотрим, соберем последние доллары». И неважно, когда они уехали, повадки, отсутствие культуры, это все оттуда», — возмутился журналист в эфире программы «Полный Абзац».

Ведущий отметил, что дни карьеры артиста практически сочтены. «Все же исчезнет, эта попытка навести этот мостик, а потом — херак, потом произойдет что?» — вопрошает он.

Журналист подчеркнул, что Максиму еще долго придется справляться со всем сказанным о России и спецоперации. «Эта попытка примирения, она очень неуклюжая. Раздавались: «Пусть Галкин на Донбасс едет». А я не понял, что значит — на Донбасс честь поехать, а замаливают в монастырях», — добавил Михаил.

Однако Сергей Зверев уверен, что комик все-таки сможет вернуть былую славу. «Я сразу сказал, что Алла Борисовна поехала лечиться. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы. Может, будет у него такое, как у меня. У меня же было два суда. И что, мне поделали нервы… Хотя, я поделал нервы, в основном», — задумался звездный парикмахер.