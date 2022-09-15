«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Примадонна собирает детей на учебу
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«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Примадонна собирает детей на учебу

«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Примадонна собирает детей на учебу

Пока Максим Галкин активно гастролирует за границей, Алла Борисовна сидит с детьми и помогает им в учебе. Сегодня шоумен показал милое видео, на котором артистка собирает Лизу и Гарри в школу.


На ролике Лиза, Гарри и Алла Борисовна сидят за завтраком и мило беседуют. «Школьники мои! Такие дружненькие!» — умиляется 73-летняя Пугачева. Галкин, обещавший недавно, что в его блоге больше не будет контента с детьми, не удержался и опубликовал данное видео.

«Какие милые детки! Привет Алле Борисовне!»; «Обожаю вашу семью!»; «Спасибо за ролик, очень мило!»; «Максим, у вас прекрасная семья!» — отметили пользователи Сети.

Напомним, вот уже более полугода шоумен проживает за границей и дает концерты чуть ли не по всему миру. По всей видимости, пока Максим Галкин не собирается возвращаться в РФ.

«Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется, хотя и обещает. Но понимает, что лучше этого не делать. Закон должен быть един для всех! Был прецедент, когда комика Идрака Мирзализаде выкинули из страны, не дав зарабатывать в России. За шутку о русских людях. А уж шутки Галкина ниже плинтуса и оскорбляют русский народ.

Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика, а посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал», — негодовал по поводу выступлений артиста депутат Роман Худяков.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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