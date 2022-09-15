Швейцария закупит у США новые истребители
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Швейцария закупит у США новые истребители

Швейцария закупит у США новые истребителиПарламент Швейцарии одобрил закупку новых истребителей F-35 у США на 6 млрд долларов

Парламент Швейцарии дал согласие на покупку 36 самолетов F-35A на сумму свыше шести миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Digital Journal со ссылкой на AFP.

Покупка американских истребителей является частью бюджета швейцарской армии на 2022 год.

Эту закупку новых истребителей у США одобрили даже несмотря на то, что швейцарские избиратели не проголосовали за инициативу по предотвращению сделки. Власти Швейцарии объяснили это тем, что у правительства не было достаточно времени для проведения голосования до истечения срока действия предложения американской компании Lockheed Martin по самолету F-35A, в результате чего Швейцария не смогла бы заменить свой стареющий парк истребителей.

Таким образом, Швейцария присоединится к растущему числу европейских стран, выбравших многоцелевой боевой самолет F-35A, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Финляндию, Италию, Грецию, Германию, Нидерланды, Норвегию и Польшу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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