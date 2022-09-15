София Стужук ждет четвертого ребенка. Беременная звезда показала результаты УЗИ
27-летняя София Стужук обрадовала поклонников неожиданной новостью. Мать троих детей раскрыла в соцсетях, что ждет четвертого ребенка, показав кадры из клиники.
София Стужук накануне заинтриговала своих подписчиков, опубликовав вопрос одного из них о ее беременности.
Затем популярная блогерша опубликовала кадры из клиники, показав, как ей делают УЗИ. "Приехали проверять почки. Что-то я не пойму. Кажется, почки в порядке? Что думаете?" - написала звезда.
Стужук дала понять поклонникам, что она наведалась в клинику вовсе не для того, чтобы проверить почки. На видео можно увидеть будущего ребенка в ее животике.
"Ребенок спиной вверх, сердце бьется", - отмечает женщина в обнародованном ролике, который приятно удивил поклонников Стужук.
Вслед за этим София продемонстрировала буклетик с изображенной на ней беременной женщиной и счастливого избранника. "Антон рад", - отметила знаменитость.
Стоит отметить, это первый общий ребенок пары. У Софии есть уже трое детей от трагически погибшего Дмитрия Стужука.
София Стужук раскрыла нового возлюбленного
Минувшим летом блогерша впервые представила подписчикам своего избранника, от которого теперь ждет ребенка.
* экстремистская организация, запрещенная на территории России