София Стужук ждет четвертого ребенка. Беременная звезда показала результаты УЗИ
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София Стужук ждет четвертого ребенка. Беременная звезда показала результаты УЗИ

София Стужук ждет четвертого ребенка. Беременная звезда показала результаты УЗИ

27-летняя София Стужук обрадовала поклонников неожиданной новостью. Мать троих детей раскрыла в соцсетях, что ждет четвертого ребенка, показав кадры из клиники.

София Стужук накануне заинтриговала своих подписчиков, опубликовав вопрос одного из них о ее беременности.


Затем популярная блогерша опубликовала кадры из клиники, показав, как ей делают УЗИ. "Приехали проверять почки. Что-то я не пойму. Кажется, почки в порядке? Что думаете?" - написала звезда.

Стужук дала понять поклонникам, что она наведалась в клинику вовсе не для того, чтобы проверить почки. На видео можно увидеть будущего ребенка в ее животике.

"Ребенок спиной вверх, сердце бьется", - отмечает женщина в обнародованном ролике, который приятно удивил поклонников Стужук.

Вслед за этим София продемонстрировала буклетик с изображенной на ней беременной женщиной и счастливого избранника. "Антон рад", - отметила знаменитость.

Стоит отметить, это первый общий ребенок пары. У Софии есть уже трое детей от трагически погибшего Дмитрия Стужука.


София Стужук раскрыла нового возлюбленного

Минувшим летом блогерша впервые представила подписчикам своего избранника, от которого теперь ждет ребенка.

Моя любовь Антон. Человек, с которым я чувствую себя безумно счастливой. С которым мы вместе уже более 8 месяцев. Который подарил мне чувства любви до луны и обратно, дал мне такую огромную поддержку при переезде со своей страны и всем происходящем сумасшествии( Человек, который любит и принимает меня любую и мою семью и с которым мы хотим и будем пробовать строить Нашу планету. Человек, с которым мы растворяемся друг в друге и я ни на секундочку не сомневаюсь, что мы оба любим друг друга одинаково бесконечно сильно. Идеальный мужчина, которого нет в соцсетях и которому чужд инстаграм*, поэтому это тоже дается непросто.

* экстремистская организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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