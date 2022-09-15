Сообщение о вагонах с трупами в Белгородской области оказалось недостоверным
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Сообщение о вагонах с трупами в Белгородской области оказалось недостоверным

Сообщение о вагонах с трупами в Белгородской области оказалось недостовернымСообщение о вагонах с трупами солдат в Белгородской области оказалось недостоверным

Сообщение о вагонах с трупами военных в Белгородской области оказалось недостоверным.

В Telegram-канале «Ищу своих» 14 сентября появился пост, в котором утверждается, что «вагоны трупов прибыли в Белгород». «Местные жители сообщают, что среди вагонов, прибывших с Харьковского направления, спрятаны вагоны-рефрижераторы, из которых воняет. Что бы это могло быть?» — сказано в посте.

Пост сопровождается видео, в котором неизвестный мужчина, сильно матерясь, снимает серый вагон на путях. Он не озвучивает, где именно стоит поезд — не указаны ни регион, ни страна. На самих вагонах также нет никаких знаков, которые позволили бы идентифицировать место и время съемки, а также содержимое.

Таким образом, по информации из поста невозможно достоверно идентифицировать ни место, ни время съемки, ни груз, находящийся в вагоне. Также в региональных Telegram-каналах нет упоминания о жалобах жителей и вони от вагонов.

Другие анонимные источники в Сети утверждают, что в вагонах якобы тела погибших при наступлении Украины на Харьковскую область. При этом в видео человек говорит, что вагоны стоят неделю, то есть с 7 сентября. Это также указывает на недостоверность информации, так как сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины на Харьковскую область стали появляться 8 сентября. Соответственно, поезда с погибшими в этом регионе не могли бы так быстро оказаться в России.

Также стоит учитывать, что между Белгородской и Харьковской областями нет железнодорожного сообщения, что тоже указывает на недостоверность информации в посте Telegram-канала «Ищу своих».

В соцсетях видео распространялось не очень активно. Во “ВКонтакте” его опубликовали около 10 аккаунтов, которые почти не собрали реакцию читателей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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