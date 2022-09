Сразу 8 игр анонсировали для Game Pass на Tokyo Game Show 2022

Вадим Карасев





В рамках прошедшей трансляции на японской игровой выставке Tokyo Game Show компания Microsoft представила сразу 8 игр для подписки Game Pass. Половина из этих проектов уже с сегодняшнего дня будут доступны в сервисе Game Pass, другие же появятся в ближайшее время или в 2023 году. Полный список анонсированных для Game Pass на Tokyo Game Show 2022 игр можно видеть ниже.

Assassin’s Creed Odyssey (Xbox, PC) — доступно сегодня

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Xbox, PC) — доступно сегодня

FUFA: Melodies Of Steel (PC) — доступно сегодня

Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch Remastered (Xbox, PC) — доступно сегодня

Deathloop (Xbox Series X | S, PC) — 20 сентября

Dyson Sphere Program (PC) — 13 октября

Blazblue: Cross Tag Battle — весна 2023 года

Guilty Gear Strive — весна 2023 года

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube