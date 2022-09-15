США готовят широкую коалицию из 60 стран против Китая

Вадим Карасев

США совместно с союзниками активно разрабатывают пакет санкций против Китая из-за конфликта вокруг Тайваня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как утверждает автор материала, ряд торгово-экономических ограничений заставит Китай пересмотреть планы гипотетического вторжения в Тайвань.



"Предполагается, что санкции позволят удержать Пекин от вторжения на Тайвань. В Вашингтоне намерены частично ограничить торговлю с Китаем, а также снизить инвестиции в сферы производства компьютерных чипов и телекоммуникационного оборудования", — отмечает Reuters.

Как утверждают источники из администрации президента США Байдена, Тайвань и Евросоюз солидарны с Вашингтоном касаемо санкций. Руководитель "экономического и культурного" представительства самопровозглашенной республики в Вашингтоне Сяо Мэйцинь встретилась с 60 парламентариями из стран Европы, Азии и Африки, поддерживающих введение санкций против Китая.

"В заседании приняли участие парламентарии из Великобритании, Австралии, Индии, Японии, Литвы, Украины и других стран. Представитель тайваньской администрации в обращении к законодателям заявила, что остров не намерен провоцировать Китай, но и не будет поддаваться давлению с его стороны. Сяо Мэйцинь, приветствуя двух представителей Украины на мероприятии, отметила, что Тайвань надеется на поддержку мирового сообщества, которое сейчас поддерживает Киев. С помощью других стран остров сможет сдержать дальнейшую агрессию Китая", — сообщает агентство.

Собеседники Reuters отмечают, что законодатели Межпарламентского альянса по Китаю в ближайшее время подпишут коллективное обращение к правительствам стран мира с просьбой принять меры по "большому сдерживанию против военных или других принуждающих" действий со стороны Пекина.



В мае прогнозировалось, что отношения США и Китая ждет оттепель. Тогда администрация американского президента планировала снизить торговые тарифы и пошлины, а официальный Пекин, в свою очередь, приветствовал такой шаг. Однако ситуация обострилась после того, как на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Официальный Пекин счел неприемлемым такой шаг Вашингтона.

Позже МИД Китая обвинял Соединенные Штаты в ограничении продажи компьютерных чипов в Россию и Китай и технологической блокаде.