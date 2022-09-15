США ввели санкции против Кадырова
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США ввели санкции против Кадырова

США ввели санкции против КадыроваМинфин США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.

Помимо главы чеченского региона, в санкционном списке оказались его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Меджи. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Ранее министерство финансов США рассказало о введении санкций в отношении иранских компаний и одного физического лица в связи с их якобы участием в производстве и поставках России беспилотных летательных аппаратов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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