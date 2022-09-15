Стало известно о планах Японии ввести режим экономии электроэнергии зимой

Вадим Карасев

Kyodo заявило о планах Японии впервые за 7 лет ввести режим экономии электроэнергии зимой

Власти Японии впервые за семь лет намерено объявить режим экономии электроэнергии в зимний период. Граждан страны и предприятия могут призвать разумно сократить потребление электричества, заявило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

В четверг, 15 сентября, экспертная комиссия провела заседание, посвященное вопросу энергообеспечения страны зимой фоне подорожания энергоносителей. Так, власти рассматривали меры предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критической отметки в три процента.

Планы об экономии электроэнергии подразумевают использование кондиционеров и других электроприборов для обогревания помещений, а также уменьшение потребления электричества на второстепенные задачи — рекламные вывески, демонстрацию работы телевизоров в магазинах и на витринах и на иные цели.

Минувшим летом Япония впервые с 2015 года ввела режим экономии электричества. Решение было принято на фоне рекордной жары в стране.