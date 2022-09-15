Street Fighter 6 можно будет опробовать на Xbox в октябре, открыта запись на тест

Вадим Карасев





Издательство Capcom планирует провести закрытое бета-тестирование Street Fighter 6 уже в октябре. Тест будет доступен на трех платформах: Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Тестирование пройдет в закрытом формате, поэтому нужно предварительно подать заявку на него — сделать это можно на официальном сайте файтинга Street Fighter 6.

Заявлено, что в рамках тестирования Street Fighter 6 игрокам будут доступны: 8 персонажей, сетевые матчи и турниры, режим обучения, экстремальный бой и многое другое. Тест продлится с 7 по 10 октября. В рамках бета-теста будет поддерживаться кроссплатформенный мультиплеер.

Ниже можно посмотреть новое видео по Street Fighter 6, которое представили с анонсом бета-теста.

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