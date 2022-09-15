Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке печатного номера
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Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке печатного номера

Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке печатного номера

Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, чье сольное фото оказалось на обложке британского Vogue. Актер появился в октябрьском номере, который был представлен сегодня. Снимал его известный модный фотограф Стивен Мейзел, а за стилизацию отвечал главред издания Эдвард Эннинфул. На фото Тимоти позирует в кожаных вещах Gucci, Miu Miu, Rick Owens, Mugler.


Тимоти Шаламе

В интервью для Vogue Шаламе рассказал о подростковых мечтах, славе и моде.

Я понимаю, что взрослая жизнь может быть довольно скучной, но жизнь артиста все еще может быть экстраординарной,

— отметил он.



Попадание Шаламе на обложку главного модного журнала вряд ли вызывает удивление. Актер известен своим ярким индивидуальным стилем и желанием раздвинуть привычные границы мужского гардероба. На красных дорожках Тимоти регулярно бросает вызов дресс-коду, отказываясь от классических смокингов в пользу блестящих костюмов или даже комбинезонов с открытой спиной — в таком наряде он появился на Венецианском кинофестивале в этом году.




В 2018 году сольную обложку британского Vogue также получал Зейн Малик, но тогда речь шла только о цифровой обложке. Шаламе же появится в печатном номере. Первым в истории мужчиной с сольной печатной обложкой Vogue был Гарри Стайлс — в 2020 году он стал героем американского Vogue, причем снялся для него в платье.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

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