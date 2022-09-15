У дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой конфисковали шесть квартир в Москве

Вадим Карасев

У дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнары Каримовой, конфисковали шесть квартир в Москве. Об этом сообщил замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов. Произошло это еще в феврале 2021 года, однако обсуждать эту историю начали только сейчас.

Доход от реализации недвижимости Каримовой, по словам Икрамова, Россия и Узбекистан поделят поровну. Он также добавил, что суд в Швейцарии рассматривает дело об изъятии активов Гульнары Каримовой на сумму более 350 млн долларов в пользу Узбекистана. Московский городской суд в феврале минувшего года в рамках российского законодательства вынес решение о конфискации шести московских квартир Гульнары Каримовой, которые были приобретены ею на преступно нажитые доходы, — цитирует Икрамова ТАСС.

Историю обсуждают в соцсетях. Читаю эти новости и думаю о том, насколько бесславно закончилась жизнь узбекской принцессы, блиставшей на всех лучших тусовках света и травившей байки о том, как сам Билл Гейтс интересовался, кто здесь принцесса из какого-то там... стана.

Сейчас она мотает срок. На нарах Гульнаре есть что вспомнить: у ее ног вились "форбсы" РФ — Махмудов, Усманов, Керимов. Сложно сказать, сводила ли их с ума мысль о Гугуше или о природных ресурсах Узбекистана. А может, именно их опыт она переняла по зарабатыванию первого миллиарда? — написала в своем телеграм-канале журналистка Юния Пугачева.

В 2015 году Гульнару Каримову признали виновной в хищении, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, ее приговорили к пяти годам тюремного заключения. Спустя два года ее обвинили в мошенничестве, и она получила десять лет тюрьмы, которые позже заменили на пять лет домашнего ареста. В 2020 году ее признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлениях — Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

В том же году Россия признала приговоры Узбекистана в отношении Каримовой и начала процесс возврата ее имущества Узбекистану. Также Узбекистан работает с рядом стран по вопросам возврата активов Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов.

Гульнара Каримова является известной личностью не только в Узбекистане, но и за его пределами. Она была послом Узбекистана в Испании и при ООН, советником посла в РФ, позже основала центр политических исследований и активно занималась благотворительностью.

Каримова известна и в сфере моды: она создала собственный бренд одежды, ювелирный бренд и бьюти-линию. Кроме того, Каримова записала музыкальный альбом. Когда стало известно о вымогательствах и угрозах со стороны Каримовой, серьезно пострадала репутация ее отца, что, в свою очередь, грозило дестабилизацией политической обстановки в Узбекистане.

Ксения Смирнова