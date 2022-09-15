В Австрии заявили о «национальном самоубийстве» Германии
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В Австрии заявили о «национальном самоубийстве» Германии

В Австрии заявили о «национальном самоубийстве» ГерманииЭкономист Spiked Шелльхаммер заявил, что ФРГ готова на голод и холод ради зеленой повестки

Австрийский экономист Ральф Шелльхаммер заявил, что немецкая элита, одержимая экологической повесткой, приносит в жертву климатическим проблемам энергетическую и продовольственную безопасность. С таким мнением он выступил в статье под названием «Национальный суицид Германии» для издания Spiked.

Шелльхаммер подчеркнул, что «из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну». По его словам, власти страны поставили «зеленую» повестку выше кризисов, перед которыми они оказались. Он подчеркнул, что ради нее ФРГ готова на холод. Автор напомнил слова главы Минсельхоза Джема Оздемира о том, что голод не служит поводом для ущерба для биоразнообразия и защиты климата.

«И вот теперь оно [правительство] активизирует самоубийственную политику, продолжая придерживаться "зеленой" повестки», — подчеркнул он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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