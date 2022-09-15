В брачной коммуникации красноглазых квакш играет роль не только звук, но и вибрация

Вадим Карасев

Группа ученых экспериментально установила, что в брачных сигналах красноглазых квакш играет роль не только звук, но и вибрация растений, на которых они сидят.

Красноглазые квакши (Agalychnis callidryas) обитают в тропических лесах Центральной Америки. Всю свою жизнь они проводят в кронах деревьев. Во время сезона дождей, когда у этих квакш наступает пора размножения, самцы сидят на ветках и издают крики, чтобы привлечь самку и отогнать самцов-конкурентов.

При соприкосновении с телом кричащего самца, ветка, на которой он сидит, вибрирует. Авторы исследования решили установить, играет ли эта вибрация коммуникативную роль или красноглазые квакши полагаются только на звук. Ученые воспроизвели звуки и вибрации, вызванные брачными криками самцов красноглазых квакш, живущих вокруг пруда в тропическом лесу в Панаме. Исследователи обнаружили, что самки лягушек более чем в два раза чаще выбирают потенциального партнера, если его крики включают в себя как звук, так и вибрацию, а самцы лягушек становятся гораздо более воинственными и демонстрируют более широкий спектр агрессивных реакций, когда могут чувствовать вибрации, создаваемые призывами своих соперников.

Поскольку вибрации неизбежно возникают на любой поверхности, к которой прикасается кричащее животное, авторы нового исследования предполагают, что, вероятно, гораздо больше видов общаются, используя аналогичные «бимодальные акустические призывы», которые распространяются одновременно через звуки, передаваемые по воздуху, и через вибрацию растений, почвы или воды.

«Нет никаких оснований считать, что бимодальные акустические призывы свойственны только красноглазым квакшам. На самом деле мы уже знаем, что это не так», — говорит руководитель исследования Майкл Колдуэлл (Michael Caldwell), указывая на то, что ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Техасского университета сообщают об аналогичных результатах с отдаленно родственными видами лягушек, и что слоны и несколько видов насекомых, как было обнаружено, общаются подобным образом. «В течение десятилетий, — добавляет Колдуэлл, — мы просто не знали, что искать, но с растущим научным интересом к вибрационной коммуникации всё это быстро меняется».

Исследование опубликовал Journal of Experimental Biology.