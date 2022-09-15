В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС

В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС

В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОСGlobal Times: из-за конфронтационного мышления Запад не может понять концепцию ШОС

Китайская газета Global Times отреагировала на претензии стран Запада по поводу союза с Россией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отмечается, что на фоне конфликта на Украине некоторые западные СМИ восприняли ШОС как создание «антизападного фронта». В ответ на это журналисты привели китайскую пословицу: «не у воробья спрашивай, как орел летает». «Умы американских и западных элит полны властного и параноидального конфронтационного мышления», — пояснили авторы материала. Это, утверждают они, мешает Западу понять и оценить концепцию объединения стран в рамках ШОС.

Издание подчеркнуло, что основной концепцией ШОС является «Шанхайский дух», который предлагает ряд «новых моделей и новых норм о том, как страны после холодной войны должны жить на равных», а также как использовать механизмы многостороннего сотрудничества и как развивать глобальный порядок. Также отмечается, что ШОС не станет организацией, направленной против Запада.

Саммит ШОС проходит в узбекском Самарканде. В мероприятии принимают участие пятнадцать глав государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о хорошей атмосфере на переговорах Путина и Си Цзиньпина. По его словам, были затронуты все основные вопросы. Президент России объяснил, что Москва ценит позицию Пекина по ситуации вокруг Украины и при этом понимает озабоченность китайских властей по данному вопросу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС
В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных Херсонской области
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке печатного номера
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые стала мамой
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России

Топ на сегодня

Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей антисанитарии
Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Еще по теме

В Китае резко ответили Западу на высылку российских дипломатов
Запад намеренно делает из России врага
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина